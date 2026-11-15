صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پور چٹھہ :ڈمپر کی ٹکر موٹر سائیکل سوار جاں بحق

  • گوجرانوالہ
علی پور چٹھہ :ڈمپر کی ٹکر موٹر سائیکل سوار جاں بحق

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)تیز رفتار ڈمپر نے 22 سالہ نوجوان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ دانیال لطیف موٹرسائیکل پر گوجرانوالہ سے علی پورچٹھہ واپس آ رہا تھا کہ تیز رفتار ڈمپر کی زد میں آ گیا ،

 پہیے تلے آنے سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ واقعے پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کی سڑکوں پر بھاری ڈمپرز کی تیز رفتاری زندگیوں کیلئے مسلسل خطرہ بن چکی ہے ، آئے روز حادثات کے باوجود گاڑیوں کی رفتار اور آمدورفت کو کنٹرول کرنے کیلئے مؤثر اقدامات نہیں کئے جا رہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ بھاری ڈمپرز کیلئے مخصوص روٹس اور اوقات آمدورفت مقرر کئے جائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تبدیلی کے خواب؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
نالائقی اور بہت کچھ اور کی لمبی داستان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان کا نیا طویل سفر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نئے صوبوں کا قیام اور اہلِ سیاست کا امتحان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسمیاتی کٹھنائیاں اور ہمارے رویے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سیاسی پسپائی
محمد عبداللہ حمید گل