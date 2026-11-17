مسافرگاڑیوں میں سلنڈرز کا استعمال
منڈیکی گورائیہ (نامہ نگار) ڈسکہ اور گردونواح میں پابندی کے باوجود دیہی علاقوں میں آنے جانے والی مسافر بسوں اور ویگنوں میں ایل پی جی سلنڈروں کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ شہریوں نے مؤثر کارروائی کامطالبہ کیا ہے۔
ڈسکہ اور گردونواح میں پابندی کے باوجود دیہی علاقوں میں آنے جانے والی مسافر بسوں اور ویگنوں میں ایل پی جی سلنڈروں کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ شہریوں نے مؤثر کارروائی کامطالبہ کیا ہے۔
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