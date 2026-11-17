ڈسکہ : آٹے کی قلت کا خدشہ
ڈسکہ(نامہ نگار)ڈسکہ میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث شہری مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ آٹے کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، شہریوں نے صورتحال پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔
ڈسکہ میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث شہری مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ آٹے کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے ،شہریوں نے صورتحال پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔
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