علامہ اقبال کے یومِ پیدائش کے موقع پر اوپن یونیورسٹی میں خصوصی تقریبات کا انعقاد
اسلام آباد (اے پی پی) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی (اے آئی او یو)قومی شاعر اور فلسفی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے 150ویں یومِ پیدائش کی مناسبت سے 12نومبر کو بین الجامعاتی (انٹر یونیورسٹی) مقابلوں کا انعقاد کرے گی۔
اس اقدام کا مقصد قومی شاعر کو خراجِ تحسین پیش کرنا اور نوجوانوں میں ان کے پیغام کو فروغ دینا ہے ۔اے آئی او یو کے اعلامیہ کے مطابق، یہ مقابلے 12 نومبر 2026 کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مین کیمپس، سیکٹر H-8، اسلام آباد میں منعقد ہوں گے ۔ان مقابلوں میں تقریری مقابلہ اور \'ادبی ذوق\' (ادبی ذوق و فہم) کا مقابلہ شامل ہوگا۔ \"خودی سے خود احتسابی تک: اقبال کا پیغام اور جدید معاشرہ\" کے عنوان سے تقریری مقابلہ صبح 10:00 بجے منعقد ہوگا، جبکہ \"کلامِ اقبال\" کے موضوع پر ادبی ذوق کا مقابلہ صبح 11:00 بجے ہوگا۔
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