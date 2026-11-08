ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 3گینگز کے 5ملزمان گرفتار
راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی پولیس نے ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث تین گینگز کے پانچ ملزمان کو ۔۔۔
گرفتار کر کے 13مسروقہ موٹر سائیکلیں، رقم اور موٹر سائیکلوں کے پرزے برآمد کر لیے۔ ہفتہ کو ترجمان پولیس کے مطابق نیوٹائون پولیس نے دو گینگز کے تین ملزمان کو گرفتار کر کے 11مسروقہ موٹرسائیکلیں اور پارٹس برآمد کیے جبکہ صادق آباد پولیس نے دو رکنی گینگ کو گرفتار کر کے دو مسروقہ موٹر سائیکلیں اور رقم برآمد کر لی۔
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