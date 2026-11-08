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انٹرمیڈیٹ امتحانات ،عمل کی مؤثر اور مسلسل نگرانی،چیئرمین تعلیمی بورڈ

  • اسلام آباد
انٹرمیڈیٹ امتحانات ،عمل کی مؤثر اور مسلسل نگرانی،چیئرمین تعلیمی بورڈ

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) چیئرمین تعلیمی بورڈ ڈاکٹر اقبال محمود نے کہا ہے کہ امتحانی عمل کی مؤثر اور مسلسل نگرانی۔۔

 نقل اور غیر قانونی ذرائع کے سدباب اور امتحانی مراکز میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ امتحان انٹرمیڈیٹ دوسرا سالانہ 2026ء کے تمام امتحانی مراکز کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے مسلسل ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ، سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے امتحانی مراکز کی کڑی نگرانی بھی جاری ہے ۔ 

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