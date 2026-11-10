تھانہ نصیر آباد کے علاقے سے نوجوان کی لاش برآمد
راولپنڈی (اے پی پی) تھانہ نصیر آباد کے علاقے سے نوجوان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر واقعہ خودکشی کا معلوم ہوتا ہے تاہم تمام پہلوں سے تحقیقات جاری ہیں۔۔۔
تھانہ نصیر آباد کے علاقے سے نوجوان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر واقعہ خودکشی کا معلوم ہوتا ہے تاہم تمام پہلوں سے تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق فرانزک ٹیموں نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، پوسٹ مارٹم اور فرانزک رپورٹس کی روشنی میں نوجوان کی موت کی اصل وجہ کا حتمی تعین کیا جائے گا۔
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