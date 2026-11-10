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اوگی میں تجاوزات کیخلاف آپریشن ،غیر قانونی تعمیرات مسمار

  • اسلام آباد
اوگی میں تجاوزات کیخلاف آپریشن ،غیر قانونی تعمیرات مسمار

اوگی (نمائندہ دنیا ) اوگی بازار میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مانسہرہ اسد لودھی نے ٹی ایم او ، اے ڈی پختونخوا ہائی وے اتھارٹی اور تحصیلدار کے ہمراہ تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کرکے متعدد دکانیں عمارتیں مسمار کردیں۔

آپریشن میں ٹی ایم اے اور محکمہ مال کے اہلکاروں نے بھی حصہ لیا، مین بازار،تکیہ چوک ،لاری اڈہ دیگر مقامات پر محکمہ مال کی جانب سے پہلے سے لگائے گئے نشانات کے مطابق بھاری مشینری کے ذریعے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ 

 

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