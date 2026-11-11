منشیات سپلائی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں، 3 ملزمان گرفتار
راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی پولیس نے منشیات سپلائی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کرکے مجموعی طور پر 4 کلو 35 گرام چرس برآمد کر لی۔
پولیس ترجمان کے مطابق چکلالہ پولیس نے کارروائی کے دوران 2 منشیات سپلائرز کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے 2 کلو 625 گرام چرس برآمد کی جبکہ نصیر آباد پولیس نے ایک منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر 1 کلو 410 گرام چرس برآمد کی۔
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