کہوٹہ ،موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کا سرغنہ ساتھی سمیت گرفتار
راولپنڈی(این این آئی)کہوٹہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے وٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کا سرغنہ ساتھی سمیت گرفتار کرلیا گیا جن کے قبضے سے 5 مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کرلئے گئے۔
کہوٹہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کا سرغنہ ساتھی سمیت گرفتار کرلیا، زیر حراست افراد سے 5 مسروقہ موٹر سائیکل برآمد ہوئے۔
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