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پتنگ کی ڈور پھرنے سے جاں بحق 5سالہ بچی کی نماز جنازہ ادا

  • کراچی
پتنگ کی ڈور پھرنے سے جاں بحق 5سالہ بچی کی نماز جنازہ ادا

کراچی(اسٹاف رپورٹر)لیاقت آباد میں اتوار کی شام پتنگ کی ڈور پھرنے سے جاں بحق ہونے والی 5 سالہ ثنایا نور ایمان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔

نماز جنازہ میں اہل محلہ اور عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔متوفیہ بچی کے نانا نظیر نے بتایا کہ واقعے کے وقت وہ بچی اور اس کی نانی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے ۔ پتنگ کی ڈور پہلے نانا کے ہاتھ پر لگی پھر بچی کے گلے پر پھر گئی۔ بچی کو اسپتال لے جا رہے تھے ، ایمبولنس میں ہی دم توڑ گئی۔نانا نے کہا کہ ہم کسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں چاہتے۔

 

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