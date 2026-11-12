نارتھ ناظم آباد ، نجی اسپتال سے سرکاری ویکسین برآمد
برآمد شدہ ویکسین سیل کرکے ڈسٹرکٹ ویکسین اسٹور کی تحویل میں دے دی سپلائی سے منسلک پائے جانے والے سرکاری ویکسی نیٹر کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ضلع وسطی نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کو موصولہ معلومات کی بنیاد پر اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد کے ہمراہ نارتھ ناظم آباد کے ایک نجی اسپتال میں مشترکہ کارروائی کے دوران سرکاری ای پی آئی ویکسین برآمد کرلی۔ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے مطابق برآمد شدہ ویکسین سیل کرکے ڈسٹرکٹ ویکسین اسٹور کی تحویل میں دے دی گئی، ویکسین کے بیچ نمبرز کی ضلعی سپلائی ریکارڈ سے جانچ جاری ہے ۔یہ کارروائی 7 نومبر کو کی گئی اس کے اگلے روز 8 نومبر کو ڈی ایچ او نے سپلائی سے منسلک پائے جانے والے سرکاری ویکسی نیٹر کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا اور سندھ سول سرونٹس (ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن) رولز 1973 کے تحت باقاعدہ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ نجی اداروں کی مؤثر نگرانی اور قانونی کارروائی کے لیے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اور ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے ۔ترجمان نے کہا ہے کہ منگل 10 نومبر کو اخبارات میں شائع خبر میں اس واقعے کو ڈی ایچ او آفس کی ناکامی کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کی اپنی کارروائی کے نتیجے میں سامنے آیا، اور تمام اقدامات خبر کی اشاعت سے پہلے ہی کیے جا چکے تھے ۔ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس نے ان بچوں کی نشاندہی بھی کی ہے جنہیں برآمد شدہ اسٹاک سے ویکسین لگائی گئی ہو سکتی ہے ، اور ان کی مفت دوبارہ ویکسینیشن کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔
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