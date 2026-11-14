کنڈیارو:روہڑی کینال، ریگولیٹر سہڑا مائنر سے سرکٹی لاش برآمد
کنڈیارو (نمائندہ دنیا)روہڑی کینال ریگولیٹر سے نکلنے والی سہڑا مائنر کے دروازوں سے ایک نامعلوم شخص کی سر کٹی لاش ملی ہے ۔ اطلاع پر پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور لاش کو پانی سے نکلوا کر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں شناخت کا عمل جاری تھا، پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
روہڑی کینال ریگولیٹر سے نکلنے والی سہڑا مائنر کے دروازوں سے ایک نامعلوم شخص کی سر کٹی لاش ملی ہے ۔ اطلاع پر پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور لاش کو پانی سے نکلوا کر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں شناخت کا عمل جاری تھا، پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
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