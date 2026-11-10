بجلی چوری کا الزام ، صارف کیخلاف مقدمہ درج
قصور(نمائندہ دنیا) پولیس تھانہ کھڈیاں نے مین لائن سے ڈائریکٹ تار لگا کر بجلی چوری کرنے کے الزام میں صارف کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔
کھڈیاں سب ڈویژن کے ایس ڈی او عرفان حیدر نے تھانہ کھڈیاں میں اندراج مقدمہ کیلئے درخواست گزاری کہ ہریکے نول میں چیکنگ کے دوران صارف ناصر راجپوت کو مبینہ طور پر واپڈا کی مین ایل ٹی لائن سے ڈائریکٹ کیبل لگا کر بجلی استعمال کرتے ہوئے پایا گیا۔ جس پر پولیس نے صارف کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی۔
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