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کوٹ رادھاکشن:نہر سے بوری بند لاش برآمد

  • لاہور
کوٹ رادھاکشن:نہر سے بوری بند لاش برآمد

قصور(نمائندہ دنیا)قصور کے علاقہ کوٹ رادھاکشن میں نہر سے بوری بند نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے ۔

 کوٹ جیتے والا کے قریب نہر کے کھالے میں ایک لاش پڑے ہونے کی اطلاع پرریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور دیکھا کہ تقریباً 35 سالہ نامعلوم شخص کی لاش ایک بند بوری میں موجود تھی، جسے نہر کنارے پھینکا گیا تھا۔ریسکیو اہلکاروں نے لاش کو ضروری کارروائی کیلئے پولیس کے حوالے کر دیا۔متوفی کی شناخت اور موت کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکیں۔ پولیس مصروف کارروائی ہے ۔

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