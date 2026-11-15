صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاہنہ : گاڑی کی ٹکر سے 7سالہ بچہ جاں بحق

  • لاہور
کاہنہ : گاڑی کی ٹکر سے 7سالہ بچہ جاں بحق

کاہنہ(نمائندہ دنیا)کاہنہ میں تیزرفتار گاڑی کی ٹکر سے 7سالہ بچہ جاں بحق ہوگیا۔

 شہزادہ روڈ کے رہائشی اعظم کا 7 سالہ بیٹا حذیفہ دکان سے چیز لینے گھر سے باہر نکلا تھا کہ تیز رفتار گاڑی نے بری طرح سے روند ڈالا، جس کے نتیجے میں کمسن حذیفہ ہ موقع پر ہی دم توڑ گیا ۔ڈرائیور گاڑی سمیت موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کربچے کی لاش تحویل میں لے کرضروری قانونی کارروائی شروع کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تبدیلی کے خواب؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
نالائقی اور بہت کچھ اور کی لمبی داستان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان کا نیا طویل سفر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نئے صوبوں کا قیام اور اہلِ سیاست کا امتحان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسمیاتی کٹھنائیاں اور ہمارے رویے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سیاسی پسپائی
محمد عبداللہ حمید گل