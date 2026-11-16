صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منی لانڈرنگ کیخلاف سماعت آج

  • لاہور
منی لانڈرنگ کیخلاف سماعت آج

لاہور(این این آئی)لاہور ہائیکورٹ میں فیشن ڈیزائنر وپی ٹی آئی کارکن خدیجہ شاہ کی ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ انکوائری کیخلاف کیس پر سماعت آج ہوگی۔

لاہور ہائیکورٹ میںفیشن ڈیزائنر وپی ٹی آئی کارکن خدیجہ شاہ کی ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ انکوائری کیخلاف کیس پر سماعت آج ہوگی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بدنیتی پر مبنی ازخود انکوائری بغیر قانونی جواز کے شروع کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گوجرانوالہ : 18 ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان : مریض بے سہارا ڈاکٹرز، عملہ لاتعلق

شہر میں شدید سموگ، گردوغبار سے سانس لینا دشوار، بیماریاں پھیلنے لگیں

حافظ آباد :علی پور اور ریلوے روڈ کی تعمیر کھٹائی میں پڑگئی

اشیا میں ملاوٹ کرنیوالے انسانیت کے دشمن:سلمیٰ بٹ

فیڈریشن پنجاب بورڈز کی رانا سکندر سے ملاقات، اہم گفتگو

پاکستان مخالفین کیخلاف علما مضبوط چٹان ہیں:ثاقب مصطفائی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر