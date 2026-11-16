منی لانڈرنگ کیخلاف سماعت آج
لاہور(این این آئی)لاہور ہائیکورٹ میں فیشن ڈیزائنر وپی ٹی آئی کارکن خدیجہ شاہ کی ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ انکوائری کیخلاف کیس پر سماعت آج ہوگی۔
لاہور ہائیکورٹ میںفیشن ڈیزائنر وپی ٹی آئی کارکن خدیجہ شاہ کی ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ انکوائری کیخلاف کیس پر سماعت آج ہوگی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بدنیتی پر مبنی ازخود انکوائری بغیر قانونی جواز کے شروع کی گئی۔
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