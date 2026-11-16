صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکہ، مدینہ پر حوثی حملے انتہائی تشویشناک : طاہر محمود اشرفی

  • لاہور
مکہ، مدینہ پر حوثی حملے انتہائی تشویشناک : طاہر محمود اشرفی

لاہور(سیاسی نمائندہ)چیئرمین پاکستان علماء کونسل و سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل تعظیمِ حرمین شریفین کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ۔۔۔

 حوثی باغیوں کی جانب سے اب تک مکہ مکرمہ پر سات اور مدینہ منورہ پر چار حملوں کی کوششیں کی جا چکی ہیں،جو انتہائی تشویش ناک اور قابلِ مذمت ہیں۔ انہوں نے ان کوششوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے سعودی دفاعی افواج کی مستعدی اور حملوں کو ناکام بنانے کی کارروائیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا۔انہوں نے کہا حرمین شریفین کا تحفظ پوری امتِ مسلمہ کے ایمان و عقیدے کا معاملہ اور ہماری سرخ لکیر ہے۔ پاکستان کے علما اور عوام دفاعِ حرمین شریفین اور سعودی عرب کی سلامتی و استحکام کے لیے سعودی قیادت اور عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اشتہاری ملزم انعام وینس عرف نامو وینس کی ہلاکت پر آر پی او سرگودھا کو زبردست خراجِ

علاقہ کی خوشحالی ان کی اولین ترجیحات میں شامل ، مختار احمد بھرتھ

دورانِ ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان قتل

الائیڈ اور اسٹیپ اسکولز کے زیر اہتمام تعلیمی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنانے خصوصی تربیتی سیشن

طلبہ و طالبات کے مابین انگریزی تقریری مقابلے

اشیاء خوردونوش میں ملاوٹ اور قواعدو ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 3یونٹس سربمہر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر