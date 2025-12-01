ن لیگی وکلاء وتاجر رہنماؤں کی تہمینہ دولتانہ کی عیادت
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)مسلم لیگ ن کی رہنماء ایم این اے تہمینہ دولتانہ کی عیادت کیلئے ڈسٹرکٹ بار کے سابق جنرل سیکرٹری رانا عمران ریاست، انجمن ریڑھیاں ریل بازار کے چیئرمین غلام عباس اور اختر عباس جوئیہ ایڈوکیٹ نے ملاقات کی، گلدستہ پیش کیا اور مکمل صحت یابی کی دعا کی۔
اس موقع پر انہوں نے وہاڑی میں تعمیر و ترقی اور تعلیمی میدان میں میگا پراجیکٹس کی تکمیل پر تہمینہ دولتانہ کو خراج تحسین پیش کیا۔تہمینہ دولتانہ نے وفود کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ ن نے ترقی یافتہ پاکستان اور اچھی سیاسی روایات کی بنیاد رکھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صوبے کو صاف ستھرا، خوبصورت اور معیاری تعلیم و صحت کی سہولتوں سے آراستہ بنانے کیلئے دن رات مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نفاق اور گالم گلوچ کی سیاست نے ملکی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا، موجودہ دور میں قانون کی مکمل عملداری اور بردباری کی سیاست وقت کی اہم ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ سیاسی و عسکری قیادت کی بہترین ہم آہنگی کے باعث عالمی سطح پر پاکستان کا موقف پہلے سے زیادہ مؤثر انداز میں سنا جا رہا ہے ۔ عوام اور محنت کش طبقے خوشحالی کیلئے مسلم لیگ ن کے ساتھ مضبوطی سے جڑیں تاکہ ان کے تمام جائز خواب پورے ہو سکیں۔