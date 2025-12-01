صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگی وکلاء وتاجر رہنماؤں کی تہمینہ دولتانہ کی عیادت

  • ملتان
ن لیگی وکلاء وتاجر رہنماؤں کی تہمینہ دولتانہ کی عیادت

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)مسلم لیگ ن کی رہنماء ایم این اے تہمینہ دولتانہ کی عیادت کیلئے ڈسٹرکٹ بار کے سابق جنرل سیکرٹری رانا عمران ریاست، انجمن ریڑھیاں ریل بازار کے چیئرمین غلام عباس اور اختر عباس جوئیہ ایڈوکیٹ نے ملاقات کی، گلدستہ پیش کیا اور مکمل صحت یابی کی دعا کی۔

 اس موقع پر انہوں نے وہاڑی میں تعمیر و ترقی اور تعلیمی میدان میں میگا پراجیکٹس کی تکمیل پر تہمینہ دولتانہ کو خراج تحسین پیش کیا۔تہمینہ دولتانہ نے وفود کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ ن نے ترقی یافتہ پاکستان اور اچھی سیاسی روایات کی بنیاد رکھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صوبے کو صاف ستھرا، خوبصورت اور معیاری تعلیم و صحت کی سہولتوں سے آراستہ بنانے کیلئے دن رات مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نفاق اور گالم گلوچ کی سیاست نے ملکی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا، موجودہ دور میں قانون کی مکمل عملداری اور بردباری کی سیاست وقت کی اہم ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ سیاسی و عسکری قیادت کی بہترین ہم آہنگی کے باعث عالمی سطح پر پاکستان کا موقف پہلے سے زیادہ مؤثر انداز میں سنا جا رہا ہے ۔ عوام اور محنت کش طبقے خوشحالی کیلئے مسلم لیگ ن کے ساتھ مضبوطی سے جڑیں تاکہ ان کے تمام جائز خواب پورے ہو سکیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انڈے ‘ سبزیاں مقررہ نرخوں پر فروخت نہ ہوسکیں

سالانہ گل داؤدی کی نمائش 4 دسمبر کو، تیاریاں شروع

حکمرانوں کی نااہلی سے عوام لاچار ہوگئے : جماعت اسلامی

مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کی مرکزی مجلسِ شوریٰ کا انتخابی اجلاس

جامعہ نعیمیہ : فنِ خطابت کورس کی تکمیل، تقریری مقابلہ

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں‘ 492 جعلی طبی مراکز سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر