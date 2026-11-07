صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوحہ جانے والی خاتون سے سونا برآمد کرلیا گیا

  • ملتان
دوحہ جانے والی خاتون سے سونا برآمد کرلیا گیا

ملتان (کرائم رپورٹر )دوحہ جانیوالی خاتون سے سونا برآمد کرلیا گیا نجی ایئر لائن کی فلائٹ ملتان انٹر نیشنل ایئر پورٹ سے۔۔

 مسافروں کو لیکر دوحہ کیلئے شیڈول تھی کہ دوران چیکنگ عفیفہ سمیر کے سفری بیگ سے سونے کی سلاخ برآمد کرلی ۔خاتون سے برآمد ہونیوالی سلاخ ایئر پورٹ انتظامیہ نے خاتون کے اہلخانہ کے حوالے کردی اور خاتون کو فلائٹ میں سفر کرنے کی اجازت مل گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انسدادِ سموگ مہم تیز کر نیکافیصلہ، خلاف ورزی پر کارروائی کا حکم

انسداد سموگ اقدامات ،روزانہ ایکشن رپورٹس دینے کا حکم

سرکاری سکولوں کا ازسرنو سروے ،15 روز میں رپورٹ دینے کا حکم

ڈی پی او چنیوٹ کی تفتیش میرٹ پر مکمل کرنے کی ہدایت

جعلی،مضر صحت مصالحہ جات تیار کر نیوالا یونٹ پکڑ لیا گیا

آٹے ،گندم کی قیمتوں میں اضافہ،مزدور طبقہ پریشان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جمہوریت کا سر بچ گیا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کم اوہو منیر سی مشکلاں دا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ٹرمپ کی شکست، امریکی عوام کی جیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
انتخابی اصلاحات کمیٹی کی اہمیت
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
مہنگائی کا طوفان اور بے حس حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک(2)
مفتی منیب الرحمٰن