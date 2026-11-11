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اسسٹنٹ کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال اور لاری اڈا کا دورہ

  • ملتان
اسسٹنٹ کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال اور لاری اڈا کا دورہ

جلال پورپیروالا (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر سعد صہیب سرور نے ٹی ایچ کیو ہسپتال اور لاری اڈا کا دورہ کرکے عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔

تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے ٹی ایچ کیو ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہسپتال میں انتظامات بھی چیک کیے ۔ بعدازاں لاری اڈا پر قائم مسافر خانے کا دورہ کیا اور وہاں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا معائنہ کیا۔

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