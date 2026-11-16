صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان پوسٹ کے ذریعہ بجلی بلوں کی وصولی بند

  • ملتان
پاکستان پوسٹ کے ذریعہ بجلی بلوں کی وصولی بند

ملتان ریجن میں یکم جنوری 2027ء سے ڈاک خانوں میں بجلی بل وصول نہیں کئے جائیں گے ،ڈاکخانوں کو مقررہ تاریخ سے قبل ضروری ہدایات جاری کی جائیں گی صارفین اپنے بل مقررہ بینکوں، ایزی پیسہ، جاز کیش، موبائل بینکنگ ایپلی کیشنز، انٹرنیٹ بینکنگ اور دیگر مجاز ڈیجیٹل ادائیگی کے ذرائع کے ذریعے جمع کروا سکیں گے

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)انتظامیہ نے یکم جنوری2027ء سے پاکستان پوسٹ آفس ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے بجلی کے بلوں اور واجبات کی وصولی کا سلسلہ بند کرنے کی منظوری دے دی ہے ۔ اس فیصلے کے تحت 31 دسمبر 2026ء تک پاکستان پوسٹ آفس کے ذریعے ڈاکخانوں میں میپکو کے بجلی بل جمع کروائے جا سکیں گے جبکہ یکم جنوری 2027ء سے ڈاک خانوں میں میپکو کے بجلی بلوں کی وصولی مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔میپکو انتظامیہ کی جانب سے اس فیصلے کے حوالے سے پاکستان پوسٹ آفس ڈیپارٹمنٹ کو باضابطہ طور پر آگاہ کرنے کے اقدامات کئے جا رہے ہیں تاکہ میپکو کے زیرانتظام جنوبی پنجاب کے تمام متعلقہ اضلاع میں قائم ڈاک خانوں کو مقررہ تاریخ سے قبل ضروری ہدایات جاری کی جا سکیں اور بلوں کی وصولی کا عمل بروقت بند کیا جا سکے ۔میپکو ترجمان نے بجلی صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ یکم جنوری2027ء سے اپنے بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے لئے متبادل ذرائع استعمال کریں۔ صارفین اپنے بل مقررہ بینکوں، ایزی پیسہ، جاز کیش، موبائل بینکنگ ایپلی کیشنز، انٹرنیٹ بینکنگ اور دیگر مجاز ڈیجیٹل ادائیگی کے ذرائع کے ذریعے جمع کروا سکیں گے ۔یہ اقدام میپکو کے ریونیو وصولی کے نظام کو جدید ادائیگی کے ذرائع سے منسلک کرنے اور صارفین کو بلوں کی ادائیگی کے لئے متبادل سہولیات سے آگاہ کرنے کے سلسلے کی ایک اہم پیش رفت ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پمز کو بورڈ آف گورنرز کے ماتحت چلانے کا فیصلہ

کمرشل مراکز کی اپ لفٹنگ، تزئین و آرائش کا کام جاری

تعلیمی بورڈ ز کے ایکٹ میں ترمیم نہیں کر رہے، رانا سکندر

گرجا گھروں کا سکیورٹی جائزہ، حفاظتی انتظامات بڑھانے کی ہدایت

سنگین جرائم کے مقدمات کی تحقیقات میرٹ پر مکمل کرنیکی ہدایت

معاشی ترقی کیلئے تاجروں کو ریلیف دینا ہوگا، کاشف چودھری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر