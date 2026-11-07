صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر منقولہ جائیدادوں پر غیر قانونی قبضوں سے متعلق 44 کیسز کی سماعت

  • سرگودھا
غیر منقولہ جائیدادوں پر غیر قانونی قبضوں سے متعلق 44 کیسز کی سماعت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خاور بشیر احمد کی زیرِ صدارت تنازعات کے حل کی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں غیر منقولہ جائیدادوں پر غیر قانونی قبضوں سے متعلق 44 کیسز کی سماعت کی گئی۔

اے ڈی سی آر نے دورانِ سماعت دونوں فریقین کا مؤقف تفصیل سے سنا اور پیش کردہ دستاویزات، ملکیتی ریکارڈ اور دیگر متعلقہ کاغذات کا بھی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس موقع پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے خاور بشیر احمد نے کہا کہ جائیدادوں سے متعلق تنازعات کے حل کے لیے تمام فریقین کا مؤقف اور دستیاب ریکارڈ مدنظر رکھتے ہوئے قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہر کیس کو میرٹ اور شفافیت کے اصولوں کے تحت آگے بڑھایا جا رہا ہے ۔اجلاس میں سماعت کے بعد 44 کیسز مزید کارروائی کے لیے ٹریبونل کو بھجوانے کے لیے مرتب کیے گئے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، 13فوڈ پوائنٹس کو جرمانہ

سڑکوں کی بحالی، بی آر ٹی یلو لائن کا کام تیز کرنے کی ہدایت

گجرات میں ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل ہونگے :ڈی سی

ڈپٹی کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹلی لوہاراں کا اچانک دورہ

کورین یونیسکو اساتذہ کے وفد کا حافظ آباد کے مختلف اداروں کا دورہ

گفٹ یونیورسٹی کی جانب سے ہیڈ مسٹریس لبنیٰ جبین کو ایوارڈ سے نواز دیا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جمہوریت کا سر بچ گیا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کم اوہو منیر سی مشکلاں دا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ٹرمپ کی شکست، امریکی عوام کی جیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
انتخابی اصلاحات کمیٹی کی اہمیت
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
مہنگائی کا طوفان اور بے حس حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک(2)
مفتی منیب الرحمٰن