صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10 سالہ ذہنی معذور بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیا

  • سرگودھا
10 سالہ ذہنی معذور بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیا

10 سالہ ذہنی معذور بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیاشہریوں میں شدید تشویش اور غم و غصے کی فضا پیدا کر دی ، ملزم گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے جناح کالونی دھریہ میں انسانیت کو شرما دینے والا افسوسناک واقعہ میں مبینہ طور پر ایک 10 سالہ ذہنی معذور بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا دیاگیا۔ واقعے کے خلاف تھانہ جھال چکیاں میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ پولیس نے نامزد ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ،متاثرہ بچی کے والد علی رضا کی مدعیت میں درج ایف آئی آر کے مطابق اس کی دس سالہ بیٹی (ص) کو مبینہ طور پر ملزم محمد شہباز نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنا یا اورموقع سے فرار ہو گیااطلاع ملنے پر مقامی پولیس نے موقع کا معائنہ کیا اور متاثرہ بچی کا میڈیکل کروایا گیا،واقعے نے علاقے کے شہریوں میں شدید تشویش اور غم و غصے کی فضا پیدا کر دی ،دوسری جانب ترجمان ضلعی پولیس کے مطابق تھانہ جھال چکیاں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مقدمے میں نامزد ملزم محمد شہباز کو گرفتار کر لیا ہے ، جبکہ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی،لکڑی چوری کے بعد سرکاری پٹرول بھی خوردبرد

سی ایس ایس 2027 ،تحریری امتحان کیلئے درخواستیں طلب

پٹرولیم قیمتیں پندرہ روزہ یا ماہانہ مقرر کی جائیں، پمپ مالکان

زمیندار کا خاتون اور کمسن بچے پر تشدد، مقدمہ درج

گگومنڈی : گیارہ سالہ بچے سے مبینہ زیادتی کی کوشش

کوٹ ادو،3 ملزم گرفتار چرس، دیسی شراب برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد