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لیاری اور اسلام آباد یوسی 37 میں جماعت اسلامی کی کامیابی عوام کے اعتماد کا مظہر ہے : طارق خان

  • سرگودھا
لیاری اور اسلام آباد یوسی 37 میں جماعت اسلامی کی کامیابی عوام کے اعتماد کا مظہر ہے : طارق خان

موچھ(نمائندہ دنیا)طارق خان پریس سیکرٹری جماعت اسلامی موچھ نے کہا ہے کہ کراچی کے علاقے لیاری اور اسلام آباد کی یونین کونسل 37 میں جماعت اسلامی کی کامیابی دراصل عوام کی کامیابی ہے، جنہوں نے جماعت اسلامی پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ کراچی کا علاقہ لیاری پاکستان پیپلز پارٹی کا روایتی گڑھ سمجھا جاتا ہے ، تاہم ان کے بقول پیپلز پارٹی کی عوام دشمن پالیسیوں کے باعث عوام نے جماعت اسلامی کو ترجیح دی۔ اسی طرح اسلام آباد کی یونین کونسل 37 میں جماعت اسلامی کے پورے پینل کا بلا مقابلہ کامیاب ہونا بھی عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ طارق خان نے مزید کہا کہ ان شاء اللہ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں بھی عوام اسی طرح جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کریں گے۔ اور جماعت اسلامی عوامی خدمت کے ذریعے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔

 

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