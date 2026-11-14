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غیر قانونی اسلحہ پرگرفتار

  • سرگودھا
غیر قانونی اسلحہ پرگرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس نے غیر قانونی اسلحہ لے کر گھومنے والے ملزم گرفتار کر لیا، تھانہ جھال چکیاں کے علاقے میں ایک ملزم جس کی شناخت احمد کے نام سے ہوئی کے قبضہ سے پسٹل برآمد کر کے اس کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔

 پولیس نے غیر قانونی اسلحہ لے کر گھومنے والے ملزم گرفتار کر لیا، تھانہ جھال چکیاں کے علاقے میں ایک ملزم جس کی شناخت احمد کے نام سے ہوئی کے قبضہ سے پسٹل برآمد کر کے اس کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔

 

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