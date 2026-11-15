صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

داؤدخیل پولیس کی کارروائی، غیر قانونی اسلحہ رکھنے والا ملزم گرفتار

  • سرگودھا
داؤدخیل پولیس کی کارروائی، غیر قانونی اسلحہ رکھنے والا ملزم گرفتار

داؤدخیل (نمائندہ دنیا) تھانہ داؤدخیل پولیس نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 9 ایم ایم پسٹل برآمد کر لیا اور مقدمہ درج کر لیا۔

ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ داؤدخیل انسپکٹر عرفان خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دورانِ چیکنگ زاہد خان ولد عطاء اللہ سکنہ بہرام خیل کو روک کر تلاشی لی تو اس کے قبضے سے 9 ایم ایم پسٹل برآمد ہوا۔ ملزم اسلحے کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہ کر سکا۔پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ داؤدخیل میں مقدمہ درج کر لیا اور مزید قانونی کارروائی شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

وین میں غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنیوالے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا

راہ جاتی لڑکی کو روک کر ہراساں کرنے والے ملزم کیخلاف مقدمہ

خواتین اور دیگر اہلخانہ کو قابو کر کے تشدد کا نشانہ بنا دیا

گورنمنٹ سکول سے واٹر پمپ، بجلی کے تار اور سامان چوری

جعلی نمبر پلیٹ، 2 ڈرائیور گرفتار

پتنگ بازی کر نیوالے 4 افراد گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تبدیلی کے خواب؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
نالائقی اور بہت کچھ اور کی لمبی داستان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان کا نیا طویل سفر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نئے صوبوں کا قیام اور اہلِ سیاست کا امتحان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسمیاتی کٹھنائیاں اور ہمارے رویے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سیاسی پسپائی
محمد عبداللہ حمید گل