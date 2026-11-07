صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور،مبینہ پولیس مقابلے ، گرفتارملزم مارا گیا،ایک زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور،مبینہ پولیس مقابلے ، گرفتارملزم مارا گیا،ایک زخمی

چوہنگ میں عرفان ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ گیا، شہزاد ہسپتال منتقل

لاہور(کرائم رپورٹر )صوبائی دارالحکومت میں دو مبینہ پولیس مقابلوں میں زیرحراست ملزم مارا گیا جبکہ ایک زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ، ذ رائع کے مطابق سی سی ڈی ٹیم  زیر حراست ملزم کو ریکوری کے لئے لے کر گئی، چوہنگ کے قریب ملزم کے ساتھیوں نے پولیس پر حملہ کر دیا ان کی فائرنگ کی زد میں آکر زیر حراست ملزم عرفان زخمی ہوا جو ہسپتال لے جاتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہوگیا، ہلاک ملزم قتل ڈکیتی، اقدام قتل سمیت سنگین واردتوں میں ملوث تھا۔

دوسرا پولیس مقابلہ سانچہ کی حدود میں ہوا جہاں پولیس نے ٹی نمبر 5 کے قریب دوران چیکنگ موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے رکنے کی بجائے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی اس دوران فائرنگ کے تبادلہ میں ایک ڈاکو ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا جس کی شناخت شہزاد کے نام سے ہوئی،جبکہ دوسرا فرار ہو گیا ،پولیس نے زخمی ڈاکو کو طبی امداد کے لئے ہسپتال منتقل کرکے مفرور ساتھی کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارنے شروع کر دئیے ہیں، پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی ڈاکو اقدام قتل سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سلمان خان کی متنازع فلم ماتربھومی4دسمبرکو ریلیز کی جائے گی

پردہ دار خواتین کو زیادہ ہراسانی کا سامنا ہے :حنابیات

عامر خان کو اپنی نئی بیو ی گوری سپراٹ کیلئے نئے گھر کی تلاش

بشری ٰانصاری کو شدید غصہ،بیٹی کے سسرال پر برس پڑیں

ایشوریا اور ابھیشک کا رومانوی انداز،علیحدگی کی افواہیں دم توڑ گئیں

وینا ملک کی شوبز میں واپسی ،بدلی شکل پر مداح حیران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جمہوریت کا سر بچ گیا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کم اوہو منیر سی مشکلاں دا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ٹرمپ کی شکست، امریکی عوام کی جیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
انتخابی اصلاحات کمیٹی کی اہمیت
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
مہنگائی کا طوفان اور بے حس حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak