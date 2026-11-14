50 سالہ نامعلوم شخص کی لاش برآمد
لاہور(کرائم رپوٹر)ٹبی سٹی کے علاقے میں نامعلوم شخص نشے کی زیادتی کے باعث دم توڑ گیا۔ ایدھی ترجمان کے مطابق ٹبی سٹی کے علاقے امام بارگاہ مائی عیداں کے قریب فٹ پاتھ کے کنارے سے 50سالہ نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی۔
ٹبی سٹی کے علاقے میں نامعلوم شخص نشے کی زیادتی کے باعث دم توڑ گیا۔ ایدھی ترجمان کے مطابق ٹبی سٹی کے علاقے امام بارگاہ مائی عیداں کے قریب فٹ پاتھ کے کنارے سے 50سالہ نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی۔
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