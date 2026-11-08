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اسرائیلی صدر نے گادی آئزن کوٹ کو حکومت سازی کی دعوت دیدی

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اسرائیلی صدر نے گادی آئزن کوٹ کو حکومت سازی کی دعوت دیدی

یروشلم (اے ایف پی)اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے اپوزیشن اتحاد کے رہنما گادی آئزن کوٹ کو نئی حکومت تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپنے کا اعلان کر دیا۔

 صدارتی دفتر کے مطابق یہ فیصلہ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے مشاورت کے بعد کیا گیا، جس میں آئزن کوٹ کو اکثریتی جماعتوں کی حمایت حاصل ہوئی۔ ان کی باضابطہ نامزدگی آج اتوار کو یروشلم میں صدارتی رہائش گاہ پر خصوصی تقریب میں کی جائے گی۔

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