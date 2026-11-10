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ٹر مپ کے اتحادی ایلون مسک کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا

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ٹر مپ کے اتحادی ایلون مسک کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا

گورنر ٹیکساس نے اسپیس ایکس کو سرکاری زمین فروخت کرنیکا فیصلہ روک دیا منصب سنبھالنے تک اراضی فروخت پر کوئی کارروائی نہ کریں:حکام کو ہدایت

واشنگٹن (نیوز ایجنسیا ں )ٹر مپ کے اتحادی ایلون مسک کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ ٹیکساس کی نومنتخب ڈیموکریٹ گورنر نے مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کو  1300 ایکڑ سرکاری زمین فروخت کرنے کا فیصلہ روک دیا ہے ۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکی سیاست میں مسک کے اثر و رسوخ اور کاروباری مفادات پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔نیویارک پوسٹ کے مطابق ٹیکساس کی نومنتخب گورنر جینا ہینوجوسا نے ریاستی پارکس کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ جنوری میں ان کے منصب سنبھالنے تک اس اراضی کی فروخت پر کوئی کارروائی نہ کریں۔

یہ زمین کیمرون کاؤنٹی میں اسپیس ایکس کے اسٹار بیس مرکز کے قریب واقع ہے ، جس میں بوکا چیکا ساحل کا علاقہ بھی شامل ہے ۔ ہینوجوسا نے انتخابی مہم کے دوران اس فروخت کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ عوامی زمین کو مسک کے حوالے کرنا ناقابل تصور ہے ۔یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکی وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی کامیابی کے بعد مسک کے کاروباری مفادات کو سیاسی دباؤ اور حکومتی جانچ پڑتال کا سامنا ہو سکتا ہے ۔ مسک نے ان انتخابات میں ری پبلکن امیدواروں کی حمایت پر کروڑوں ڈالر خرچ کیے تھے۔

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