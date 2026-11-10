صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگردوں کو پاسپورٹ نہیں دیتے بنگلہ دیش کا حسینہ واجد کو جواب

  • دنیا میرے آگے
دہشتگردوں کو پاسپورٹ نہیں دیتے بنگلہ دیش کا حسینہ واجد کو جواب

ڈھاکہ(اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک)بنگلہ دیش نے بھارت میں مقیم سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کی نئے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے اجرا کی درخواست مسترد کر دی۔

 وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہمایوں کبیر نے کہا کہ ہمارا ملک کسی دہشت گرد کو پاسپورٹ جاری نہیں کرتا۔ ان کا کہنا تھا کہ حسینہ واجد مفرور مجرم ہیں اور بنگلہ دیش بھارت سے ان کی حوالگی چاہتا ہے ۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ کیا حسینہ واجد کے ساتھ عام مسافر جیسا برتاؤ کرتے ہوئے انہیں سسرال آنے کی دعوت دی جائے ؟، دوسری جانب حسینہ واجد نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ وہ وطن واپس آکر عدالت میں پیش ہونا چاہتی ہیں۔ بنگلہ دیش نے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ واقعی وطن واپس آنا چاہتی ہیں تو بھارت سے اپنی حوالگی کی درخواست دیں۔ وزیر داخلہ صلاح الدین احمد کے مطابق حسینہ واجد کی پاسپورٹ کی تجدید کی درخواست کا قانونی جائزہ لیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حسینہ واجد مجرم قرار دی جا چکی ہیں اور بیرون ملک پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش نے پہلے ہی بھارت کو ان کی حوالگی کے لیے باضابطہ خط بھیجا ہے ۔ واضح رہے کہ حسینہ واجد کو 2024 میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن پر انسانیت کے خلاف جرائم میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ انہوں نے دسمبر میں وطن واپسی کا اعلان کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد
Dunya Bethak