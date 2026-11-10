صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونان : کشتیوں کے حادثات میں 21 تارکین وطن ہلاک

  • دنیا میرے آگے
یونان : کشتیوں کے حادثات میں 21 تارکین وطن ہلاک

ایتھنز(اے ایف پی)یورپ پہنچنے کی کوشش میں یونان کے جزیرے کریٹ کے قریب کشتیوں کے حادثات میں 21 تارکین وطن ہلاک ہوگئے۔

یونانی کوسٹ گارڈ کے مطابق ایک کشتی سے 8 اور دوسری سے 12 لاشیں ملیں، جبکہ تقریباً 40 افراد کو بچا لیا گیا۔ بعد ازاں پیر کو ایک اور لاش بھی برآمد ہوئی۔ حکام کے مطابق حادثات کے وقت سمندر میں تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ کشتیوں میں سوار افراد لیبیا سے یونان پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے ۔ رواں سال اب تک 37 ہزار سے زائد تارکین وطن یونان پہنچ چکے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

بھیک کی رقم کم ،یتیم بچی پر تشدد، زندہ جلانے کی کو شش،چچا، چچی گرفتار

لاہور:کم عمربچی کی شادی تقریب، دلہا سمیت 6ملزم گرفتار

صوبائی دارالحکومت میں 11وارداتیں ،شہری لاکھوں سے محروم

لاہور:2 افراد کی ایک دوسرے پر فائرنگ،دونوں جاں بحق

باپ بیٹی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ، سنگین دھمکیاں

نہری پانی چوری کرنے والے چار افراد کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد
Dunya Bethak