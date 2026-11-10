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چین : عمارت میں خوفناک آتشزدگی، 14 افراد ہلاک

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چین : عمارت میں خوفناک آتشزدگی، 14 افراد ہلاک

بیجنگ(اے ایف پی)چین کے شمالی صوبے شانشی کے شہر تائی یوان میں رہائشی عمارت میں خوفناک آتشزدگی سے کم از کم 14 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔

آگ اتوار کی شام 5 بجے کے قریب لگی، جس کے نتیجے میں 38 افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جن میں سے 5دم توڑ گئے تھے ، پیر کی صبح ہلاکتوں کی تعداد 14 ہوگئی۔ چین میں عمارتوں میں آتشزدگی کے واقعات کوتاہی کے باعث پیش آتے رہتے ہیں۔

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