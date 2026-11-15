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اداریہ
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اسلام آباد، کیش لیس ماڈل

حکومت کی جانب سے اسلام آباد کو ملک کا پہلا کیش لیس شہر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 30 نومبر کے بعد کیپٹل ٹیریٹری انتظامیہ اور سی ڈی اے کے کسی بھی محکمے میں نقد ادائیگی قبول نہیں کی جائے گی جبکہ 31 دسمبر تک وفاقی دارالحکومت کے تمام تاجروں کو ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام سے منسلک کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ بلاشبہ یہ ایک خوش آئند اور دوررس اقدام ہے۔ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کیلئے نقد لین دین کے بجائے ڈیجیٹل ادائیگیوں کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیش لیس نظام سے ڈیجیٹل اکانومی کی راہ ہموار ہوگی اور ٹیکس چوری جیسے مسائل کا بھی خاتمہ ہو گا۔ نیز لین دین کا یہ طریقہ انتہائی محفوظ اور شفاف ہے‘ بلکہ یہ معیشت کو دستاویزی شکل دینے کا بھی ایک آسان اور مؤثر حل ہے۔

اس ماڈل کو بتدریج ملک کے دیگر بڑے شہروں تک بھی وسعت دینی چاہیے‘ تاہم اس سے قبل اسلام آباد میں اس منصوبے کے عملی اثرات اور مضمرات کا بغور جائزہ لینا ازبس ضروری ہے۔ اس راہ میں حائل رکاوٹوں‘ بالخصوص انٹرنیٹ کی بلاتعطل فراہمی‘ ڈیجیٹل خواندگی‘ پوائنٹ آف سیل مشینوں کی دستیابی اور ٹرانزیکشن فیس جیسے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے۔ اگر حکومت تاجروں اور شہریوں کو اعتماد میں لے کر بنیادی ڈھانچہ مضبوط بنائے تو یہ پورے ملک کیلئے ایک کامیاب ماڈل بن سکتا ہے۔

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