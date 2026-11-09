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ماہرہ خان نے بوٹوکس کروالئے سوشل میڈیا صارفین کا سوال

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ماہرہ خان نے بوٹوکس کروالئے سوشل میڈیا صارفین کا سوال

لاہور(شوبز ڈیسک )اداکارہ ماہرہ خان خوبصورتی اور قدرتی حسن کے باعث ہمیشہ سے مداحوں کی توجہ کا مرکز رہی ہیں۔

گزشتہ سال ماہرہ خان اپنی فلم  نیلوفر کی تشہیری تقریب میں شریک ہوئی تھیں، جہاں ان کی پیشانی اور بھنویں غیر معمولی انداز میں دکھائی دینے پر سوشل میڈیا صارفین نے خیال ظاہر کیا کہ انہوں نے بوٹوکس کروایا ہے ،ایسا ہی کچھ ان کے نئے ڈرامے میں اداکاری کے دوران نظر آیا تو ایک ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر اسامہ بابر نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیفیت بوٹوکس کے باعث پیدا ہوسکتی ہے اور ڈاکٹر سے دوبارہ رجوع کرنے پر اسے درست کیا جاسکتا ہے ۔

 

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