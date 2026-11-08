صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل پی جی 650 روپے کلوتک فروخت:میڈیا کے سامنے نیلامی کانیا نظام متعارف

  • پاکستان
ایل پی جی 650 روپے کلوتک فروخت:میڈیا کے سامنے نیلامی کانیا نظام متعارف

نیلامی میں ہر کمپنی کو یومیہ زیادہ سے زیادہ 20 میٹرک ٹن ایل پی جی حاصل کرنے کی اجازت ہوگی مقامی پیداوار کا 10فیصد سرکاری کمپنیوں کیلئے مختص، باقی 90فیصد میڈیا کے سامنے نیلام ہوگا، وزیر پٹرولیم

 اسلام آباد(دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)ملک بھر میں ایل پی جی کی من مانی قیمتوں پر فروخت جاری ہے۔ کوئٹہ اور اس کے اطراف میں ایل پی جی 570 سے 650 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ راولپنڈی، لاہور، ملتان اور سرگودھا میں 550 سے 600،کراچی میں 530 سے 580 اور گھوٹگی میں 600 روپے فی کلو میں مل رہی ہے۔ حکومت نے ایل پی جی کی شفاف نیلامی اور منصفانہ تقسیم کے لیے عملی اقدامات شروع کر دئیے، ایل پی جی نیلامی کا نیا نظام متعارف کر ا دیا گیا، میڈیا کے سامنے فروخت ہوگی،اس سلسلے میں قائم کمیٹی کا پہلا اجلاس سیکرٹری پٹرولیم کی زیر صدارت ہوا۔

وفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ صارفین کو مناسب قیمتوں پر ایل پی جی کی فراہمی یقینی بنائینگے۔ نیلامی کا نیا نظام ایل پی جی کی منصفانہ تقسیم، سپلائی چین کے استحکام اور توانائی کے تحفظ میں معاون ثابت ہوگا۔ اجلاس میں طے کیا گیا کہ مقامی ایل پی جی پیدا کرنے والے ادارے اپنی مجموعی پیداوار کا 10 فیصد سرکاری مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیے مختص کریں گے جبکہ بقیہ 90 فیصد ایل پی جی میڈیا کی موجودگی میں شفاف نیلامی کے ذریعے فروخت کی جائے گی۔ کمیٹی کے مطابق نیلامی میں ہر کمپنی کو یومیہ زیادہ سے زیادہ 20 میٹرک ٹن ایل پی جی حاصل کرنے کی اجازت ہوگی جبکہ تمام اہل کمپنیوں کو مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے ۔ علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ حکومت کا مقصد صارفین کو مناسب قیمتوں پر ایل پی جی کی بہتر فراہمی یقینی بنانا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

گجر پورہ:مبینہ پولیس مقابلے میں ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

متعدد وارداتیں :شہری لاکھوں کی نقدی، قیمتی اشیاسے محروم

کینال روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے میاں بیوی جاں بحق

مختلف وارداتوں میں 2چوری

بوگس چیک ،ایک شخص پر 2مقدمات

غفلت پر2ڈرائیور گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ریاست اور عوام کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کرپشن اب کوئی موضوع نہیں رہا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بھائی! ہم لڑائی کے ساتھ ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ووٹ‘ جمہوری معاشروں کی اصل طاقت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مڈ ٹرم شکست کے بعد
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
خیبرپختونخوا کے مالیاتی سکینڈل اور تبدیلی کے دعوے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak