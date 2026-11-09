اقبال ؒ کا عالمی اقدار پر مبنی لازوال پیغام مشعلِ راہ ، صد ر ،وزیر اعظم
دیوالی مایوسی پر اُمید کی فتح کی علامت ، مذہبی اقلیتوں کا تحفظ مشترکہ ذمہ داری ،پیغام
اسلام آباد(نامہ نگار،اپنے رپورٹرسے ) صدر مملکت آصف علی زرداری ،وزیر اعظم شہباز شریف ،سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق،چیئر مین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی ، ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ نے اپنے پیغامات میں یوم اقبال پر ڈاکٹر علامہ اقبال کو خراج عقیدت اور دیوالی کے تہوار پر ہندو برادری کو مبارکباد پیش کی ہے ۔صدر اور و زیر اعظم نے کہا نوجوان علامہ اقبال کی شاعری سے تحریک حاصل کر کے تحقیق کا جذبہ پیدا کریں،علامہ اقبال کا انفرادی، قومی اور عالمی اقدار پر مبنی لازوال پیغام ہمارے لیے مشعلِ راہ ہے ۔ صدرمملکت نے کہا علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کی امنگوں کو فکری رہنمائی دی۔ مساوات پر مبنی معاشرے کا ان کا تصور ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایسا پاکستان بنائیں جہاں مزدور کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ ملے ۔ پاکستان کو تعلیم، سائنسی ترقی، علاقائی تعاون اور امن کے ذریعے اس خواب کو حقیقت بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یومِ اقبال کے پُر مسرت موقع پر شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبال کو دِلی خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کا انفرادی، قومی اور عالمی اقدار پر مبنی لازوال پیغام ہمارے لیے مشعلِ راہ ہے۔
سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا علامہ اقبالؒ کی شاعری، فلسفہ اور فکری ورثے نے برصغیر کے مسلمانوں میں خودداری، آزادی، اتحاد اور قومی شعور کے جذبات بیدار کیے ۔ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ نے کہا علامہ اقبالؒ کی شاعری نے برصغیر کے مسلمانوں میں خودداری، اعتماد، عزتِ نفس اور مقصدِ حیات کا نیا شعور بیدار کیا ۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے علامہ محمد اقبالؒ کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا علامہ اقبالؒ کا فلسفئہ خودی، خودداری، اتحاد اور عملِ پیہم آج بھی ہماری قومی زندگی کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے ۔دریں اثنا صدر اور وزیراعظم نے دیوالی پر پاکستان اور دنیا بھر کی ہندو برادری کو مبارکباد دی ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہبازشریف نے کہا پاکستان کی ہندو برادری قومی زندگی کا لازمی حصہ ، مذہبی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ، دیوالی برائی پر اچھائی، تاریکی پر روشنی اور مایوسی پر امید کی فتح کی علامت ہے ۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا دنیا بھر بالخصوص پاکستان میں مقیم ہندو برادری کو دِلی مبارکباد پیش کرتا ہوں ، حکومت بلا تفریق مذہب و عقیدہ اور رنگ و نسل تمام شہریوں کے حقوق، وقار اور مذہبی آزادیوں کے تحفظ کیلئے پرعزم ہے۔
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