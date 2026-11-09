صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے این ایف کا اسلام آباد میں آپریشن،30منشیات فروش گرفتار

  • پاکستان
اے این ایف کا اسلام آباد میں آپریشن،30منشیات فروش گرفتار

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد کے علاقے عثمان اپارٹمنٹس، ای الیون فور میں اینٹی نارکوٹکس فورس نے آپریشن کے دوران 30منشیات فروشوں کو گرفتارکرکے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔۔۔

 کارروائی کے وقت ایس ایچ او اینٹی نارکوٹکس فورس اور دیگر اہلکار موقع پر موجود تھے ۔ آپریشن کے دوران متعدد غیر ملکی جن میں نائجیرین باشندے بھی شامل تھے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

ایل سی سی آئی اور پی آئی پی ایف اے معاونت پر متفق ہوگئے

گیٹز فارما:دوسرا پلانٹ بھی عالمی ادارہ صحت سے پری کوالیفائیڈ

فائیو جی ٹیکنالوجی ڈیجیٹل معیشت کو تیز کرنے کیلئے اہم محرک ، شاہد عمران

بجلی وگیس پرسبسڈی کیلئے نئی اکنامک سوشل رجسٹری تیار

ایف پی سی سی آئی کی صدارت سندھ کا حق ہے ،محمد شیراز

اوستہ محمد:رائس ملرز یونین کی نومنتخب کابینہ کی تقریبزِ حلف برداری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak