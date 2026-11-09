یومِ اقبالؒ :بینک ، مالیاتی ادارے آج بند رہیں گے
لاہور(این این آئی)یومِ اقبال کی مناسبت سے سٹیٹ بینک آف پاکستان سمیت تمام بینک اورمالیاتی ادارے آج (پیر )کے روز بند رہیں گے ۔ہفتہ اور اتوار معمول اور 9نومبر یوم اقبال کی تعطیل کے بعد بینک اور مالیاتی ادارے کل دوبارہ کھلیں گے۔
یومِ اقبال کی مناسبت سے سٹیٹ بینک آف پاکستان سمیت تمام بینک اورمالیاتی ادارے آج (پیر )کے روز بند رہیں گے ۔ہفتہ اور اتوار معمول اور 9نومبر یوم اقبال کی تعطیل کے بعد بینک اور مالیاتی ادارے کل دوبارہ کھلیں گے۔
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