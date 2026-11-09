صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی زرمبادلہ کے مجموعی ذخائر میں 11کروڑ ڈالر کا اضافہ

  • پاکستان
ملکی زرمبادلہ کے مجموعی ذخائر میں 11کروڑ ڈالر کا اضافہ

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان کے زرمبادلہ کے مجموعی ذخائر میں ایک ہفتے کے دوران 110 ملین ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے بعد ملکی زرمبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 26اعشاریہ 846بلین ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔

سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران زرمبادلہ کے مجموعی ذخائر 26 اعشاریہ 754 بلین ڈالر تھے جن میں ایک ہفتے کے دوران 11 کروڑ ڈالر اضافہ ہوا۔سٹیٹ بینک کے اپنے ذخائر میں 3 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کمرشل بینکوں کے زرمبادلہ ذخائر میں بھی بہتری آئی۔ زرمبادلہ کے ذخائر میں اضافے کے باوجود ملک کو اب بھی تجارتی خسارے کا سامنا ہے ۔ مالی سال 2027 کے پہلے چار ماہ کے دوران تجارتی خسارہ 14.6 ارب ڈالر رہا اس عرصے میں درآمدات کا حجم 26 ارب ڈالر جبکہ برآمدات11 اعشاریہ 4 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔مالیاتی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستانی روپے کے استحکام اور زرمبادلہ کی دستیابی میں بہتری کی بڑی وجوہات میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر میں اضافہ شامل ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیل:نئی حکومت کی تشکیل کا عمل شروع، آئزن کوٹ متحرک

جاپان میں مہنگائی کیخلاف احتجاج جرابوں کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس

افغان وزیر داخلہ کا ذاتی محافظ قتل

اے آئی کا غیر محتاط استعمال انسانیت کے خاتمے کا سبب بن سکتا:پوپ

دنیا بھر کی ایئرلائنز کا پر تعیش سفری سہولتوں پر سرمایہ کاری بڑھانے کا فیصلہ

ٹی وی پر بابری مسجد کو منہدم ہوتا دیکھ کر روپڑی :سونیا گاندھی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak