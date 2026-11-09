صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احتجاجی سیاست سے کچھ حاصل نہیں ہوا:شوکت یوسفزئی

  • پاکستان
احتجاجی سیاست سے کچھ حاصل نہیں ہوا:شوکت یوسفزئی

ڈالرمافیا سے لاتعلقی اختیار نہ کرنا بڑی غلطی :رہنما پی ٹی آئی پختونخوا انا اور ضد سے سیاسی گنجائش حاصل نہیں ہوگی، چند ہفتے اہم :بیان

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)پی ٹی آئی خیبرپختونخوا کے سیکرٹری اطلاعات شوکت یوسفزئی نے کہاہے کہ احتجاجی سیاست سے کچھ حاصل نہیں ہوا، نام نہاد یوٹیوبرز نے بانی پی ٹی  آئی کی سیاست کو نقصان پہنچایا، ڈالرمافیا سے لاتعلقی اختیار نہ کرنا پی ٹی آئی کی بڑی غلطی ہے ، آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ مذاکرات سے ہی راستہ نکلے گا۔اپنے ایک بیان میں شوکت یوسفزئی نے مزید کہا کہ انا اور ضد سے سیاسی گنجائش حاصل نہیں ہوگی، آئندہ چند ہفتے انتہائی اہم دکھائی  دے رہے ہیں، ممکنہ نئی سیاسی صف بندی میں پی ٹی آئی کہاں ہوگی، فیصلہ کرنا ہوگا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیل:نئی حکومت کی تشکیل کا عمل شروع، آئزن کوٹ متحرک

جاپان میں مہنگائی کیخلاف احتجاج جرابوں کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس

افغان وزیر داخلہ کا ذاتی محافظ قتل

اے آئی کا غیر محتاط استعمال انسانیت کے خاتمے کا سبب بن سکتا:پوپ

دنیا بھر کی ایئرلائنز کا پر تعیش سفری سہولتوں پر سرمایہ کاری بڑھانے کا فیصلہ

ٹی وی پر بابری مسجد کو منہدم ہوتا دیکھ کر روپڑی :سونیا گاندھی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak