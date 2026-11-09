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غیرقانونی حراست انسانی حقوق کی خلاف ورزی:بیرسٹر گوہر

  • پاکستان
غیرقانونی حراست انسانی حقوق کی خلاف ورزی:بیرسٹر گوہر

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سیاسی رہنماؤں کو غیرقانونی حراست میں رکھنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔

بونیر میں میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سیاسی اختلافات کا حل مذاکرات اور سیاسی طریقے سے نکالنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، سیٹیں لی گئیں، بانی پی ٹی آئی تک رسائی، ذاتی معالج اور اہلخانہ سے ملاقات ہمارا بنیادی مطالبہ ہے ۔چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کا 18 اگست کا فیصلہ تاحال عمل درآمد کا منتظر ہے جبکہ پشاور ہائیکورٹ نے حبس بے جا کیس لارجر بینچ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے ۔ لوگوں کو ضمانت ملنے کے باوجود حراست میں رکھنا انصاف کا قتل ہے ۔ ذاتی مفادات اور انا کی خاطر لوگوں کو جیلوں میں رکھنا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے ۔بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا اور سپیکر حبسِ بے جا میں ہیں، جنید اکبر اور ڈاکٹر امجد کو اٹھائے جانے کے بعد تاحال ان کے بارے میں معلومات نہیں۔

 

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