صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جے یو آئی اسلام آباد کے نائب امیر زیر حراست، نامعلوم مقام پرمنتقل

  • پاکستان
جے یو آئی اسلام آباد کے نائب امیر زیر حراست، نامعلوم مقام پرمنتقل

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)جے یو آئی اسلام آباد کے نائب امیر قاری افتخار کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پرمنتقل کر دیا گیا۔۔

،ترجمان جے یو آئی اسلم غوری نے اس حوالے سے بتایا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے ای الیون کے قریب ہمیں روکا، چار سے پانچ  افراد نے مجھے اور ساتھیوں کو گاڑی میں بٹھایا، مجھ  سے موبائل فون اور دیگر شناختی دستاویزات لے لیں،انہوں نے کہا کہ ایک گھنٹہ سڑکوں پر گاڑی میں گھمانے کے بعد مجھے اور ایک ساتھی کو چھوڑ دیا جبکہ جے یو آئی اسلام آباد کے نائب امیر قاری افتخار کو ساتھ لے گئے ۔اسلم غوری نے کہا یہ لوگ کس ادارے سے تھے اور کیوں ہمیں حراست میں لیا کچھ نہیں بتایا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بشریٰ انصاری بچپن کی دوست حمیرا ظہیرکی علالت کے باعث پریشان

ماہرہ حاملہ خواتین سے ناروا سلوک کرنے والوں پر برہم

دیوالی کا مقصدر پٹاخے بجانا نہیں یادیں بنانا ہے :راکل پریت سنگھ

امریکی گلوکار نک جونس 21سال سے ذیابیطس میں مبتلا

دانیال ظفر کا چیخنے کے انداز میں گانا وائرل،مداحوں کا اظہار ناپسندیدگی

وزن کم کرلوں گی ،مجھے موٹی کہنا بند کر دیں :وینا ملک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد
Dunya Bethak