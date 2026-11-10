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راولاکوٹ میں 5نومبر کو شرپسندوں کی فائرنگ سے زخمی رینجرز اہلکار شہید

  • پاکستان
راولاکوٹ میں 5نومبر کو شرپسندوں کی فائرنگ سے زخمی رینجرز اہلکار شہید

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)راولاکوٹ میں 5 نومبر کو کالعدم تنظیم کے شرپسندوں کی آزاد جموں و کشمیر پولیس کی چوکی پر فائرنگ میں زخمی سندھ رینجرز کے۔۔

 نائیک بوستان خان شہید ہوگئے ،ترجمان آزاد کشمیر پولیس کے مطابق  شہید نائیک بوستان خان کا تعلق ضلع کوہاٹ سے تھا وہ سندھ رینجرز کے اہلکار تھے ، جو آزاد جموں و کشمیر پولیس کی درخواست پر امن و امان کے قیام کی معاونت کے لیے آزاد جموں و کشمیر پولیس کے ساتھ تعینات تھے ۔ 

 

 

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