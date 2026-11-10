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آئینی عدالت کے فیصلے سے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں:بیرسٹر گوہر

  • پاکستان
آئینی عدالت کے فیصلے سے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں:بیرسٹر گوہر

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت کے 5 نومبر کو پشاور ہائیکورٹ میں بعض آئینی درخواستوں پر کارروائی معطل کرنے کے فیصلے سے کئی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں۔۔

،اس فیصلے سے سیاسی شخصیات کے ساتھ عام عوام بھی متاثر ہو رہے ہیں،پشاور ہائی کورٹ نے 10 نومبر کو مقرر پی ٹی آئی کے کیسز ڈی لسٹ کر دیئے ، عدالت کو انتظامی سطح پر کیسز ڈی لسٹ نہیں کرنے چاہیے تھے ۔اپنے بیان میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ آئینی عدالت نے پشاور ہائیکورٹ کو ایم پی او کے تحت گرفتاریوں کے مقدمات سننے سے روک دیا،عدالت کو سماعت کرکے 5 نومبر کے فیصلے کے اطلاق کا تعین کرنا چاہیے تھا، حکم امتناع واپس لینے کے لیے وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کریں گے ۔ 

 

 

 

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