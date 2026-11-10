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مکہ دفاعی اتحاد کمیٹی کا تیسرا اجلاس رواں ماہ پاکستان میں ہوگا

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مکہ دفاعی اتحاد کمیٹی کا تیسرا اجلاس رواں ماہ پاکستان میں ہوگا

اسحاق ڈار، خواجہ آصف، فیلڈ مارشل اور تینوں ممالک کے نمائندے شریک ہونگے پاکستان، ترکیہ، سعودیہ کے درمیان سٹراٹیجک، سیاسی اور دفاعی تعاون پر غور کیا جائیگا

اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی)پاکستان رواں ماہ کے آخر میں مکہ دفاعی اتحاد کی سٹراٹیجک پولیٹیکل اور دفاعی کمیٹی کے تیسرے اجلاس کی میزبانی کرے گا۔اجلاس میں  پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ، وزرائے دفاع اور فوجی سربراہان شرکت کریں گے ۔پاکستان کی جانب سے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اجلاس میں شریک ہوں گے ، جبکہ ترکیہ اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ، وزرائے دفاع اور فوجی سربراہان بھی شرکت کریں گے ۔اجلاس میں تینوں ممالک کے درمیان سٹراٹیجک، سیاسی اور دفاعی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال متوقع ہے ۔یاد رہے کہ یہ کمیٹی کا تیسرا اجلاس ہوگا، اس سے قبل کمیٹی کے دو اجلاس منعقد ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک ترکیہ اور دوسرا سعودی عرب میں ہوا تھا۔

 

 

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