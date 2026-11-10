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اسلام آباد:جعلی این جی اوکے ویزے پرترکیہ جانے کی کوشش،مسافرآف لوڈ

  • پاکستان
اسلام آباد:جعلی این جی اوکے ویزے پرترکیہ جانے کی کوشش،مسافرآف لوڈ

اسلام آباد (اے پی پی)وفاقی تحقیقاتی ادار ے (ایف آئی اے ) امیگریشن نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مشتبہ جعلی این جی او/کوپ 31 ویزے پر ترکیہ جانے والے مسافر کو آف لوڈ کر دیا، مسافر نے مبینہ طور پر ایجنٹ کے ذریعے 11 لاکھ 50 ہزار روپے کے عوض ویزا حاصل کیا تھا جبکہ امیگریشن حکام کو کلیئرنس کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے رشوت دینے کی کوشش کا بھی انکشاف ہوا ہے ۔

وفاقی تحقیقاتی ادار ے (ایف آئی اے ) امیگریشن نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مشتبہ جعلی این جی او/کوپ 31 ویزے پر ترکیہ جانے والے مسافر کو آف لوڈ کر دیا، مسافر نے مبینہ طور پر ایجنٹ کے ذریعے 11 لاکھ 50 ہزار روپے کے عوض ویزا حاصل کیا تھا جبکہ امیگریشن حکام کو کلیئرنس کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے رشوت دینے کی کوشش کا بھی انکشاف ہوا ہے ۔

 

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