صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں بوند ا باندی ، پہاڑوں پر برفباری ،بابوسر ٹاپ بند

  • پاکستان
اسلام آباد میں بوند ا باندی ، پہاڑوں پر برفباری ،بابوسر ٹاپ بند

ناران، لولوسر جھیل، گٹی داس میڈوز، جھیل سیف الملوک نے سفید چادراوڑھ لی لاہور دنیا کے آلودہ شہروں میں بدستور سرفہرست،آج گرج چمک کیساتھ بارش کا امکان

 اسلام آباد ، لاہور،ملتان (نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک ،خصوصی رپورٹر )اسلام آباد میں ہلکی بوندا باندی کے بعد موسم سرد ہوگیا ،محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبرپختونخوا، گلگت بلتستان، بلوچستان اور وسطی پنجاب میں مطلع ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ بلند پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے ، وادی ناران، لولوسر جھیل، گٹی داس میڈوز، بابوسر ٹاپ اور جھیل سیف الملوک برف کی سفید چادر سے ڈھک گئے ہیں مسلسل برفباری اور موسم کی خرابی کے باعث بابوسر ٹاپ کو آمدورفت کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ،بالاکوٹ اور گردونواح میں بارش جبکہ وادی ناران میں گزشتہ پانچ گھنٹوں سے برفباری جاری ہے ، جس سے علاقے میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق کمزور مغربی ہواؤں کا سلسلہ مغربی اور شمالی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے ، جو 12 نومبر کو شدت اختیار کر سکتا ہے اور بالائی علاقوں میں 14 نومبر کی صبح تک برقرار رہنے کی توقع ہے ، ادھر بھارت میں دیوالی کی آتشبازی اور بھارتی پنجاب سے آنے والی آلودہ ہواؤں کے اثرات صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں نظر آنے لگے ، فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا کے بڑے شہروں میں بدستور پہلے نمبر پر برقرار،کئی علاقوں میں شہریوں کو سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں جلن کا سامنا ہے ۔فضائی آلودگی کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق لاہور شہر میں سموگ کی اوسط شرح 303 ریکارڈ کی گئی ، پراونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے )پنجاب نے لاہور، قصور، سیالکوٹ ، شیخوپورہ سمیت بیشتر اضلاع میں آئندہ دو روز 12 اور 13 نومبر کے دوران بارشوں کی پیشگوئی کرتے کہا ہے کہ بارش کے ساتھ تیز ہواؤں اور چند مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سائبیریا:2800برس قدیم مقبرے سے بھنگ برآمد

لڑکی نے دو ماہ تک سو کر 28 لاکھ روپے سے زائد کمالیے

انڈونیشیا میں بچوں کی اژدھے کیساتھ کھیلنے کی ویڈیو وائرل

شادی نہ ہونے پر پیسے واپس،ڈیٹنگ ایپ کی انوکھی پیشکش

ایسا انوکھا گھر جو کسی لٹو کی طرح گھوم سکتا ہے

دنیا میں سب سے بلند ترین آواز میں چیخنے والی خاتون

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak