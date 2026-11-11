صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گروپ کیپٹن قتل کیس میں دہشتگردی کی دفعات ختم کرنے کی درخواست مسترد

  • پاکستان
گروپ کیپٹن قتل کیس میں دہشتگردی کی دفعات ختم کرنے کی درخواست مسترد

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )انسداد دِہشتگردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے گروپ کیپٹن شہید عاصم طارق کے قتل کیس میں دہشت گردی کی دفعات کے خاتمہ کے حوالے سے درخواست مسترد کرتے ہوئے۔۔۔

 استغاثہ کے گواہان کو طلب کر لیا اور سماعت آج تک ملتوی کردی۔ سماعت کے دوران وکلاء صفائی نے موقف اختیار کیا کہ کیس میں دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتیں،عدالت پہلے دہشتگردی کی دفعات کے حوالے سے فیصلہ کرے پھر گواہان کے بیانات کا فیصلہ ہوگا،پراسیکیوٹر راجہ نوید کیانی نے کہا جو وقوعہ بیان کیا گیا ہے اس حساب سے دہشت گردی کی دفعات بنتی ہیں،عدالت نے دہشتگردی کی دفعات کے حوالے سے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کیس کا ٹرائل اب انسداددہشت گردی عدالت میں ہی چلے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak